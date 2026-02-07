Κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 20ή αγωνιστική της Super League, συμπεριελήφθη ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Μαροκινό επιθετικό να βγάζει όλο το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης, και ως εκ τούτου, τον συμπεριέλαβε μεταξύ των «εκλεκτών» για την εν Ελλάδι μητέρα των μαχών.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο τραυματίας Πιρόλα, όπως και ο Μπρούνο.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή του Ολυμπιακού τους εξής ποδοσφαιριστές: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Ροντινέι.