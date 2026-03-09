Με τον κόσμο του στο πλευρό του θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ (14/3, 17:00), στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Super League.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας απέστειλαν αίτημα παροχής 3.500 εισιτηρίων προς την ΠΑΕ ΟΦΗ, για τους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψουν στην Κρήτη, για να δώσουν το «παρών» στις εξέδρες του Παγκρήτιου Σταδίου, λίγους μήνες μετά από το αντίστοιχο ταξίδι για τον τελικό του ελληνικού Super Cup μεταξύ των δύο ομάδων.

