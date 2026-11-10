Υπό την παρουσία του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν θα διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στην Τσέλιε και τον Ολυμπιακό (10/12, 19:45), για την 6η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Μετά τη διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με αντίπαλο τη Μίλαν, πριν ταξιδέψει στη Σλοβενία, για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε, για την 6η αγωνιστική του θεσμού (4/12, 19:00). Όπως έγινε μάλιστα γνωστό από τους γηπεδούχους, την παρουσία του στο ματς θα δώσει και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

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