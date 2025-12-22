Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης ανανέωσης ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καθώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω των λογαριασμών της στα social media γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός είχε συναντηθεί εδώ και καιρό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και είχαν δώσει τα χέρια για τη συνέχιση της συνεργασίας τους και σήμερα απλά επισημοποίησαν τη μεταξύ τους συμφωνία.

«O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας!» ανέφεραν οι Πειραιώτες στο σχετικό ποστάρισμά τους.

Ο 64χρονος προπονητής υπέγραψε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό στις 11 Φεβρουαρίου 2024, οδηγώντας τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο, στο Europa Conference League, απέναντι στη Φιορεντίνα στον τελικό, στην “OPAP Arena”.

Την επόμενη σεζόν ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στην Ελλάδα την κατάκτηση του νταμπλ και την επιστροφή στο Champions League.

 

