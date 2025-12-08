Μονόδρομος αποτελεί για τον Ολυμπιακό η νίκη στο αυριανό (9/12, 17:30, Cosmote Sport 1) κρίσιμο παιχνίδι του με αντίπαλο την Καϊράτ στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο το τρίποντο στο εν λόγω ματς για να διατηρήσουν ζωντανές τις πιθανότητες πρόκρισης, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τονίζει στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ότι «είναι ακόμη στο χέρι μας».

Όπως είπε ο Βάσκος τεχνικός, ο πλαστικός χλοοτάπητας θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να μεταφέρει έξτρα πίεση στους παίκτες του χαρακτηρίζοντας το εν λόγω ματς «τελικό».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το τι είδους παιχνίδι περιμένει και σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Ποντένσε: «Ο Ποντένσε προπονείται με την ομάδα εδώ και μια εβδομάδα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα αναφορικά με τη φυσική κατάσταση για να επανέλθει. Δεν ξέρουμε ακόμα 100%, ελπίζουμε πως είναι καλά. Θα δούμε και τη σημερινή προπόνηση και θα κρίνουμε. Δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ιδιαίτερη πίεση και άγχος. Η νοοτροπία μας θα είναι ίδια».

Για το αν έχει πει στους παίκτες του ότι ο αγώνας είναι «τελικός»: «Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θα ευνοήσει κανέναν μέσα στην ομάδα. Ίσως τα αποτελέσματα να μην ήταν αυτά που περιμέναμε. Ξέρουμε τι είναι η διοργάνωση, θέλουμε να παίζουμε με την ηρεμία ότι τα πράγματα είναι ακόμη στα χέρια μας. Δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, δεν θα βοηθήσει κανέναν».

Για την ανάλυση της Καϊράτ: «Δεν είχαμε πολύ χρόνο, παίξαμε μόλις προχθές. Νομίζω πως αύριο το ματς θα είναι ιδιαίτερο και για τις δύο ομάδες. Η Αλμάτι δεν θα παίξει σε ένα γήπεδο που έχει συνηθίσει να παίζει. Δεν θα είναι πλεονέκτημα για καμία από τις δύο ομάδες. Παίζει επιθετικό, άμεσο ποδόσφαιρο με πίεση ψηλά. Θέλει να έχει κυριαρχία στο παιχνίδι. Το γήπεδο θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες».

Για το τι πρέπει να προσέξει στο παιχνίδι του ο Ολυμπιακός: «Η πλάτη της άμυνάς μας, είμαστε ομάδα που παίζει ψηλά και όλοι οι αντίπαλοι προσπαθούν να στείλουν εκεί την μπάλα. Θα πρέπει να προσέξουμε η αμυντική μας γραμμή να μην αφήνει κενά, να τρέξει παντού και να μην αφήνει τον αντίπαλο να μας απειλήσει».

Για το αν τον έβαλε σε σκέψεις η απόδοση Μουζακίτη-Έσε ως δίδυμο στα χαφ εναντίον του ΟΦΗ και για τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Είναι ένα μακρινό ταξίδι, με κρύο. Ευχαριστούμε τον κόσμο κι ελπίζουμε αύριο να ανταποδώσουμε με τους τρεις βαθμούς. Δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε ονόματα, η ομάδα είναι πολύ καλά, δεν χρειάζεται να βασιζόμαστε σε δύο παίκτες. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον κι όχι να μένουμε σε δύο παίκτες, χωρίς να αμφισβητούμε τη βοήθεια που έδωσαν οι δύο παίκτες. Ελπίζουμε όλοι μαζί αύριο να έχουμε καλή απόδοση, χωρίς να στεκόμαστε σε ονόματα και σε μέρη του γηπέδου».

Για το αν η ομάδα του βρίσκεται σε καλό σημείο: «Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ένα παιχνίδι. Πράγματι, ήμασταν καλά στο ματς με ΟΦΗ. Χρειαζόμαστε σειρά παιχνιδιών. Η ομάδα έχει κάνει καλά παιχνίδια φέτος, υπήρχαν κάποια αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν κακοί για μεγάλο διάστημα. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, το ίδιο θα κάνει και η Καϊράτ, που θα τα δώσει όλα. Ελπίζουμε να είναι ένα ωραίο ανοιχτό παιχνίδι».