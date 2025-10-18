Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα της Super League, περνώντας το Σάββατο με 2-0 σκορ από την έδρα της AEΛ Νοvibet, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, στάθηκε στην εικόνα του πρώτου μέρους, τονίζοντας ότι η ομάδα του ήταν χειρότερη από την αντίπαλό της, παρά το γεγονός ότι σε αυτό το διάστημα προηγήθηκε με 2-0, έχοντας μάλιστα και άλλες ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα τέρματα.

Μάλιστα ο Βάσκος τεχνικός επισήμανε ότι αν η ομάδα του παίξει απέναντι στους Καταλανούς, όπως στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στους βυσσινί, τότε προέβλεψε ότι «θα μας βάλουν 8 γκολ», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων»:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν παράξενο. Είχαμε ευκαιρίες, βάλαμε 2 γκολ αλλά ο αντίπαλος ήταν καλύτερος. Εμείς κερδίσαμε και θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ.

Η εμφάνιση του Μάντσα ήταν από τα πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε σήμερα. Στάθηκε πολύ καλά δίπλα στον Ρέτσο.

Αν παίξουμε με τη Μπαρτσελόνα, όπως σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, θα μας βάλουν 8 γκολ».