Ο Ολυμπιακός πίστωσε με άλλη μια νίκη την παρουσία του κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-26 κερδίζοντας 2-1 στην Τρίπολη τον Αστέρα για το Κύπελλο, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος.

Ο λόγος έχει να κάνει με την απόδοση των «ερυθρόλευκων», που απείχε από αυτό που θέλει να βλέπει ο τεχνικός της πειραϊκής ομάδας, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ισπανός προπονητής μίλησε στην Cosmote TV κι αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Αρκαδίας στηλιτεύοντας τα κακώς κείμενα των παικτών του, την προετοιμασία για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, το ροτέισον που εφαρμόζει σε κάθε παιχνίδι, ενώ αποκάλυψε ότι Γιάρεμτσουκ και Σιπιόνι θα είναι εκτός αποστολής.

«Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό αλλά μπορεί κάποιες φορές να σε ξεγελάσει, ειδικά όταν έχεις κερδίσει χωρίς να έχεις παίξει καλά και δεν πρέπει να μένεις σε αυτό. Εμείς σκεφτόμαστε με βάση το πως εμφανιστήκαμε στην Τρίπολη και η απόδοση σίγουρα μας προβλημάτισε», υπογράμμισε ο Βάσκος και πρόσθεσε:

«Όμως, όταν σε ένα ολόκληρο ημίχρονο όλη η ομάδα δεν πηγαίνει καλά αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Σίγουρα θα υπάρχει η δικαιολογία πως κάποιοι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει, κάποιοι δεν έχουν ρυθμό γιατί δεν έχουν παίξει πολύ, ωστόσο τα δεδομένα είναι αυτά. Όλοι θα έχουν τις ευκαιρίες τους και πρέπει να τις εκμεταλλευτούν όταν τις έχουν».

Στο πρωτάθλημα ακολουθεί ο εντός έδρας με τον Λεβαδειακό, για τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ εκτιμά πως «είναι μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος έως τώρα. Έχουν φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Αν μείνουμε στο όνομα του αντιπάλου και τους υποτιμήσουμε είναι σίγουρο πως θα χάσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, ώστε να επιβάλλουμε τον δικό μας ρυθμό και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι».

Όπως ήταν φυσικό, ρωτήθηκε για τις πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα από παιχνίδι σε παιχνίδι. «Είναι πολύ φυσιολογικό σε μια ομάδα με τόσο πολλούς παίκτες και με συνεχόμενα παιχνίδια να κάνουμε αλλαγές. Παίξαμε Τετάρτη και το επόμενο παιχνίδι είναι Σάββατο, οπότε δεν υπάρχει χρόνος αποκατάστασης και για αυτό θα γίνουν αλλαγές», απάντησε.

«Από το Σάββατο μέχρι την Τετάρτη και το ματς με την Άρσεναλ υπάρχει περισσότερος χρόνος για ξεκούραση και αποκατάσταση».

Τέλος, ο Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε και στο ιατρικό δελτίο: «Ο Ροντινέι και ο Ζέλσον Μάρτινς προπονήθηκαν σήμερα με την ομάδα. Ελπίζουμε και την Παρασκευή να μπουν με την ομάδα και αυτό θα σημαίνει πως θα βρίσκονται στην αποστολή για τον Λεβαδειακό. Ο Γιάρεμτσουκ και ο Σιπιόνι θα είναι εκτός».