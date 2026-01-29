Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο διπλό στο Άμστερνταμ και να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League, κάνοντας το απόλυτο στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές.

Ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι ένας από τους υπέυθυνους για τις επιτυχίες των «ερυθρολεύκων» τα τελευταία χρόνια, με τον ίδιο να παραχωρεί δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης και να τονίζει πως ξεκινάει να ονειρεύεται ξανά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δυσκολευτήκαμε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, προηγηθήκαμε, μας ισοφάρισαν, προηγηθήκαμε ξανά και πήραμε μια πολύ μεγάλη νίκη, ήταν κάτι που το θέλαμε, το δουλέψαμε, πήραμε μια πολύ μεγάλη πρόκριση και αρχίζουμε ξανά να ονειρευόμαστε για την επόμενη φάση».

«Να συνεχίσουμε σε αυτή την διοργάνωση, να μπορέσουμε να προκριθούμε ξανά και να πάρουμε το πρωτάθλημα θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό και είναι ένας μεγάλος στόχος».

«Πρέπει να κάνεις επιλογή, να διαλέξεις, αποφασίσαμε να βάλουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ροντινέι σαν εξτρέμ, επιλογές που έπρεπε να γίνουν, προσπαθούμε να ξεκουράσουμε παίκτες γιατί είδαμε ότι όταν μπήκε ο Τσικίνιο τα πράγματα πήγαν πολύ καλα».

Στην ερώτηση Αταλάντα ή Λεβερκούζεν για την επόμενη φάση, απάντησε: «Καλώς να έρθει όποιος και να έρθει, την Αταλάντα δεν την έχουμε κερδίσει, την Λεβερκούζεν την έχουμε κερδίσει».