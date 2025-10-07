Ο Ολυμπιακός, πληρώνοντας την αγωνιστική του καθίζηση στο τελευταίο μισάωρο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, υπέστη την πρώτη του ήττα στο εφετινό πρωτάθλημα στην Τούμπα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ομιλία του προς τους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα, επισήμανε ότι το… πάθημα στην Τούμπα θα πρέπει να γίνει σε όλους μάθημα

«Χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι σήμερα. Από δικά μας λάθη δώσαμε στον αντίπαλο τρεις βαθμούς που έπρεπε να πάρουμε εμείς. Ήμασταν πραγματικά κακοί στο δεύτερο ημίχρονο. Αντί να τελειώσουμε το ματς, δώσαμε δώρο το γκολ της ισοφάρισης και μετά χάσαμε το μυαλό μας. Έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός.

Στο ημίχρονο του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 και να έχει πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο η ομιλία του Βάσκους προς τους «ερυθρόλευκους» ήταν σε εντελώς διαφορετικό τόνο.

«Δεν αλλάζουμε τίποτα. Συνεχίζουμε όπως είμαστε και στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζουμε καλά, να έχουμε καλύτερη τελική προσπάθεια, για να πάρουμε το ματς», είπε.

Μόνο στον Μπιανκον έκανε παρατηρήσεις λέγοντάς του: «…πρόσεχε, έχεις κίτρινη κάρτα. Και πρόσεχε τις πάσες σου. Παίζε απλά, δεν πρέπει να κινδυνεύουμε από τα δικά μας λάθη», ενώ είχε ζητήσει από τον Ποντένσε: «Θέλω να είσαι πιο ψηλά όταν έχουν την μπάλα, για να πιέσεις τον στόπερ από πιο κοντά όταν γίνει αλλαγή».