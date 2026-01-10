Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε από τον Ατρόμητο, καταφέρνοντας εν τέλει να φύγει με τη νίκη (2-0) από το Περιστέρι, εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς.

Παράλληλα, ο τεχνικός των Πειραιωτών επισήμανε ότι η ομάδα του χρειάζεται όλους τους ποδοσφαιριστές του, ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το αποψινό ματς: «Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε 2-3 ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ, ώστε να πιέσουμε τον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, όχι τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει».

Για τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά, όπως ο Ταρέμι και ο Μαρτίνς: «Τους χρειαζόμαστε όλους γιατί έχουμε δύσκολο μήνα μπροστά μας, με δύσκολο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε 1-2 παίκτες, αλλά σε όλους. Είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε στις νίκες. Θέλουμε να αποκτήσουμε ξανά αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για την δύσκολη συνέχεια».

Για τα 99 του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό: «Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα τόσο γρήγορα, ότι θα κλείσω 99 και θα έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε, για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας».