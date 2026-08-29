Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη σημασία της συγκέντρωσης στο παιχνίδι της Τρίπολης, επισημαίνοντας πως άπαντες θα πρέπει να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε ο Ολυμπιακός να φύγει με το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στον Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αναμέτρηση με τους Αρκάδες, τονίζοντας πως τα πρώτα δείγματα του Μεξικανού είναι πολύ καλά. Στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ συμπεριλήφθηκε επίσης ο νεοαποκτηθείς Φρόιλερ. Εκτός λόγω τιμωρίας έμεινε ο Ροντινέι.

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