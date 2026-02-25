Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με τη Λεβερκούζεν στη «BayArena» και έμεινε εκτός συνέχεια του φετινού Champions League, καθώς στο πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» είχε χάσει με 2-0.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη με την πορεία της.

«Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την παρουσία μας στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας και αντιμετωπίσαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Σταθήκαμε πολύ καλά, μας έλειψαν κάποιες λεπτομέρειες για να βλάψουμε την αντίπαλό μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τη συνολική πορεία μας στο φετινό Champions League», είπε ο Βάσκος τεχνικός.

Για την επιλογή με τους τρεις χαφ και την απουσία του Ποντένσε, ανέφερε: «Ο Ποντένσε ένιωσε ενοχλήσεις στην χθεσινή προπόνηση και δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Για τους τρεις μέσους, θέλαμε να πιέζουμε περισσότερο από τη μέση και μπροστά και να κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα».

Για τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος, είπε: «Δεν θα είναι εύκολο, είμαστε τρεις ομάδες με πολύ με πολύ μικρές διαφορές. Θα έχουμε μόνο ένα ματς την εβδομάδα, όμως καμιά φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι μεγαλύτερη από το να έχεις κενό».