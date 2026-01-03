Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την κατάκτηση του Betsson Super Cup. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μετά το 3-0 επί του ΟΦΗ στην παράταση τόνισε ότι η ομάδα της Κρήτης έβαλε δύσκολα στους Πειραιώτες, ωστόσο επεσήμανε ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν υπομονή.

«Ήρθαμε με στόχο να κερδίσουμε. Μας δυσκόλεψε ο ΟΦΗ. Είχαμε υπομονή και στην παράταση τα καταφέραμε να πάρουμε τον τίτλο», σχολίασε αρχικά.

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για τη συνέχεια της σεζόν και τον Καλογερόπουλο: «Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όλους τους παίκτες που έρχονται από ακαδημίες. Συνήθως κοιτάμε τις μεταγραφές από τον εξωτερικό, αλλά εδώ έχουμε τον Τζολάκη, τον Κωστούλα που έφυγε, τον Μουζακίτη, τον Καλογερόπουλο και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη αξία».