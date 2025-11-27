Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα… μάτια τη Ρεάλ, ωστόσο εν τέλει δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση, γνωρίζοντας την τρίτη του ήττα (3-4) στην League Phase του εφετινού Champions League.

Στις δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές του πάλεψαν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Μάικλ Όλιβερ, τονίζοντας ότι είναι ευχαριστημένος από την προσπάθειά τους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MEGA:

Για το παιχνίδι με τη Ρεάλ: «Είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά, έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών».

Για το γεγονός ότι o Ολυμπιακός πίεσε τη Ρεάλ μέχρι το τέλος: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 3-4 είχαμε μια πολύ καλή του Στρεφέτσα και άλλη μια με τον Ελ Κααμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος, είναι δύσκολο. Σε τέτοια παιχνίδια αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν».

Για τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι η βαθμολογία αδικεί τον Ολυμπιακό: «Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παραιτηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, δεν θα παραιτηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι, με την Καϊράτ, θα μας πει πολλά».