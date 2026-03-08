Το βράδυ ανήκει στο μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν. Στις 21:00 στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μετρούν τις δυνάμεις τους για την 24η αγωνιστική της Super League σε μια αναμέτρηση που μπορεί να ξαναγράψει τη βαθμολογία στην κορυφή. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με 53 βαθμούς, και ο νικητής βλέπει την ΑΕΚ από πάνω του με μόνο τρεις βαθμούς διαφορά.

Απόψε όμως δεν παίζουν μόνο ενδεκάδες. Παίζουν και δύο έμπειροι τεχνικοί που γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ο Μεντιλίμπαρ, ψύχραιμος και μεθοδικός, με την εμπειρία του έχει χτίσει μια ομάδα που λειτουργεί σαν μηχανή. Ο Λουτσέσκου με την πανουργία του είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος όταν τον πιέζεις στη γωνία. Το ποδοσφαιρικό σκάκι ανάμεσα στους δύο τεχνικούς θα είναι εξίσου συναρπαστικό με τον αγώνα…