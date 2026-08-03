Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τις επιλογές του στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας και τόνισε πως συμπεριέλαβε τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί καλύτερους για να πάρει την πρόκριση στα play-offs του Champions League.

Παράλληλα, ο τεχνικός των Πειραιωτών υποστήριξε πως είναι ικανοποιημένος από την προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» καθώς η ομάδα δούλεψε πολύ.

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