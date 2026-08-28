Aφού έμαθε τους αντιπάλους του ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα προχωρούν βήμα-βήμα στη διοργάνωση και, γιατί όχι, θα διεκδικήσουν και την κατάκτηση του τροπαίου.

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός υποστήριξε πως δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και έκανε ξεχωριστό σχόλιο για κάθε ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο των Πειραιωτών στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

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