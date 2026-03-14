Μετά την άνετη επικράτηση με 3-0 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ μέσα στο Παγκρήτιο, ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη σοβαρότητα και τη συνοχή που έδειξε η ομάδα του, αλλά και στο πώς άλλαξε η ψυχολογία του δις σκόρερ Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε πως οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν πιο αποφασισμένοι σε σχέση με προηγούμενα ματς, ενώ τόνισε ότι η ανανέωση του συμβολαίου του Αγιούμπ Ελ Κααμπί του έδωσε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση για την εξαιρετική του εμφάνιση.

