Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της παρουσίας του στον Ολυμπιακό βιώνει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αντίδρασης στους ποδοσφαιριστές του.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε απόσταση πέντε βαθμών από την κορυφή, με τις τελευταίες εμφανίσεις να προβληματίζουν, γεγονός που έχει ρίξει σε βαθιά περισυλλογή τον σύλλογο.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν προσπάθησε να αποφύγει την κριτική, επισημαίνοντας αμέσως μετά την ήττα από την ΑΕΚ πως όταν μια ομάδα δεν αποδίδει, η ευθύνη βαραίνει πρωτίστως τον προπονητή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr