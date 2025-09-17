O Xοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις που έκανε στην Cosmote TV, μετά το τέλος του αγώνα (0-0) με την Πάφο, έκανε ειδική μνεία στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία των Κυπρίων, τονίζοντας ότι δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να τους απειλήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

Για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα κόντρα στην Πάφο: «Ήταν πάρα πολύ καλή η άμυνα του αντιπάλου μας. Δεν μας επέτρεψαν ξεκάθαρο σουτ. Έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν ακόμα και με δέκα παίκτες. Με αυτόν τον τρόπο δεν μας άφησαν να τους απειλήσουμε καθόλου».

Για το αν το γεγονός ότι η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες δυσκόλεψε τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, καθώς κλείστηκε στην άμυνά της: «Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στο ποδόσφαιρο. Όταν είσαι με 11 έχεις την επιθυμία να βγεις μπροστά. Αλλιώς με 10 έχεις το νου σου στην άμυνα. Η Πάφος είναι μια ομάδα που ξέρει να αγωνίζεται καλά, είναι μια έμπειρη ομάδα».

Για το αν αυτοί οι δύο χαμένοι βαθμοί θα λείψουν από τον Ολυμπιακό στη συνέχεια: «Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που παίζουμε στο Champions League. Πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τώρα κοιτάμε τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πόσους βαθμούς χρειάζεται μια ομάδα για να συνεχίσει».