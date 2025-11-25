Ακόμη ένα ματς- πρόκληση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός στο Champions League, με τους Πειραιώτες να υποδέχονται το βράδυ της Τετάρτης (26/11, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης (25/11), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επανέλαβε αρκετές φορές ότι η «βασίλισσα» αποτελεί μία από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως, επισημαίνοντας παράλληλα πως, εφόσον οι νταμπλούχοι Ελλάδας αγωνιστούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, μπορούν να βάλουν δύσκολα στο συγκρότημα του Τσάμπι Αλόνσο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

Για τις απουσίες της Ρεάλ και το πώς θα πείσει τους παίκτες να μην το σκέφτονται: «Είναι άλλο το τι γράφεται, και άλλο το τι ξέρουμε εμείς. Δεν έχει σημασία ποιοι λείπουν, έχουν άριστους ποδοσφαιριστές και δεν θα μας χαρίσουν τίποτα, ο,τιδήποτε θα πρέπει να το κερδίσουμε μόνοι μας».

Για το αν είναι στο σημείο που θέλει η ομάδα σε ρυθμό και ένταση: «Είμαστε καλά, κάναμε ένα καλό ματς με την PSV, θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει να κάνουμε, για να κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε λεπτό, αυτές οι ομάδες μπορεί να σε βλάψουν ανά πάσα στιγμή δεν χρειάζεται να παίζουν καλά. Πρέπει να εστιάσουμε στη συγκέντρωση».

Για το αν θα προσπαθήσει να αιφνιδιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης: «Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πως θα παίξει ο αντίπαλος, εμείς θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε πως πρέπει για να κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε αυτοί που θα κάνουμε πιο σωστά τη δουλειά μας, αν έχουμε πρώτοι την ευκαιρία να σκοράρουμε, αυτό θα είναι καλό. Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος ή αυτός που σκοράρει πρώτος, αλλά θα πρέπει να είμαστε απολύτως συγκεντρωμένοι και να κάνουμε όσα μπορούμε».

Αν το σημερινό παιχνίδι είναι do or die και τι έχει πει στους παίκτες του: «Είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι ζωή ή θάνατος. Αν κερδίσουμε αύριο θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης, αν χάσουμε λιγότερες. Θέλουμε να είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός. Πρέπει εμείς να κάνουμε καλύτερη τη δουλειά μας, αν κερδίσει η Ρεάλ το παιχνίδι θα πρέπει να γίνει επειδή ήταν καλύτεροι και όχι επειδή τους δώσαμε την ευκαιρία».

Τι γνώμη έχει για το συμβάν μεταξύ Βινίσιους και Τσάμπι Αλόνσο στο Ρεάλ-Μπαρτσελόνα: «Όλα αυτά είναι φυσιολογικά σε ομάδες, λύνονται εσωτερικά. Είμαστε σίγουροι πως εκείνοι ξέρουν πώς να το λύσουν, συμβαίνουν αυτά. Λένε πως η Ρεάλ δεν είναι καλά, είναι πρώτη, ο Τσάμπι έχει αποδείξει πως είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής».

Για το ότι ο Εμπαπέ έχει 18 γκολ, αλλά δεν έχει σκοράρει στα 3 τελευταία ματς: «Αφού έχει σταματήσει να σκοράρει, μακάρι να συνεχίσει έτσι».

Για την κριτική που γίνεται στον Αλόνσο και αν θέλει να τον συμβουλέψει κάτι: «Τον αμφισβητείτε εσείς ή από κάποιους; Δεν υπάρχει τίποτα να τον συμβουλέψω αν υπάρχει τόση αμφισβήτηση».

Για το 3-0 της Εϊμπάρ επί της Ρεάλ και τι στοιχεία είχε τότε που θέλει να ξαναδεί αύριο: «Έχω κερδίσει τη Ρεάλ δύο φορές, αλλά δεν θυμάμαι πόσες φορές έχω χάσει. Πρέπει να είμαστε ο καλύτερός μας εαυτός και να περιμένουμε να μην τα κάνει όλα τέλεια, όταν παίζει καλά, απλά δεν μπορείς να την κερδίσεις, έχουν κερδίσει τόσα Τσάμπιονς Λιγκ, έχουν τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Δεν πρέπει να της δώσουμε εμείς τις ευκαιρίες».

Για το αν η πίεση που έχει η Ρεάλ είναι σύμμαχος του Ολυμπιακού ή δυσκολεύει περισσότερο το ματς: «Στη Ρεάλ συμβαίνει κάτι ανάλογο που συμβαίνει με εμάς, αν κάτι δεν πάει τέλεια για 1-2 ματς αρχίζει η γκρίνια. Και εμείς έχουμε την υποχρέωση να κερδίζουμε κάθε ματς, αμφότεροι ξέρουμε να τη διαχειριζόμαστε αυτή την πίεση όμως. Ακόμη όμως είμαστε στην αρχή, δεν νομίζω πως νιώθουν τόσο μεγάλη πίεση, σίγουρα θέλουν να κερδίζουν. Όλο αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει τη Ρεάλ, θα ξαναπώ να κάνουμε τη δουλειά μας καλά, και η Ρεάλ να μην είναι η καλύτερη βερσιόν του εαυτού της».

Αν ο Ολυμπιακός που έχει φτιάξει μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τη Ρεάλ, αφού τα προηγούμενα χρόνια την αντιμετώπιζε με μικρομεσαίες ομάδες: «Η ιδέα του παιχνιδιού μου δεν έχει αλλάξει σε οποιαδήποτε ομάδα και αν ήμουν, είτε μικρή, είτε μεγάλη. Έχω κερδίσει τόσο λίγες φορές, γιατί η Ρεάλ απλά κερδίζει κάθε αντίπαλο, τα περισσότερα παιχνίδια της. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή να διατηρήσουμε τη νοοτροπία μας, να είμαστε πάρα πολύ καλοί αύριο και στο τέλος να είμαστε εμείς που θα κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για τη σύγκριση της Ρεάλ του Αντσελότι και του Αλόνσο: «Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ, είναι η καλύτερη ομάδα με τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Το ότι όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν, δεν συμβαίνει μόνο στη Ρεάλ, αλλά παντού, και αυτό πρέπει να το διαχειρίζεται ο προπονητής. Με τον Τσάμπι Αλόνσο αλλάζουν αρκετά οι βασικοί, δίνει ευκαιρίες σε παίκτες από τον πάγκο. Ο Αλόνσο δεν είχε πολύ χρόνο για να αλλάξει πράγματα, αλλά το στυλ παραμένει σε γενικές γραμμές το ίδιο, και παραμένει μια κορυφαία ομάδα».

Για τον Τσάμπι Αλόνσο και πώς περιμένει αύριο να παίξει η Ρεάλ: «Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους παίκτες και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά τα πράγματα αλλάζουν μέσα στο παιχνίδι, και πρέπει να αλλάζουμε και εμείς τον τρόπο μας. Θα μας απειλήσουν αρκετά, είναι οι καλύτεροι τεχνικά, σε ποιότητα και γι’ αυτό παίζουν στη Ρεάλ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να προσαρμόσουμε το παιχνίδι μας με τη νοοτροπία μας στα όσα χρειαστούν στον αγώνα».

Ποια Ρεάλ τον τρομάζει πιο πολύ, αυτή που έχει τρία σερί ματς χωρίς ήττα: «Οποιαδήποτε Ρεάλ, είναι η καλύτερη ομάδα και τη σεβόμαστε. Αν κάνει καλά τη δουλειά της, είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Ακόμη και αν δεν κάνεις λάθη, έχει παίκτες που μπορούν να βγουν μπροστά και να σε βλάψουν, να δημιουργήσουν από μόνοι τους. Θα παίξουμε όπως έχουμε σκεφτεί, αν μας βγει τότε οποιαδήποτε ομάδα, και η Ρεάλ επίσης, θα δυσκολευτεί».

Την ημέρα που βραβεύτηκε ως ο καλύτερος Έλληνας προπονητής: «Για εμάς το να παίζουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι μια επιβράβευση και πρέπει να το απολαύσουμε. Ασφαλώς, σήμερα παραμένει ο στόχος μας να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, το οποίο θεωρώ πως μπορούμε να το καταφέρουμε. Θα ήταν ένα θαύμα αν κερδίζαμε το Τσάμπιονς Λιγκ, επομένως δεν παίζουμε μόνο για να ακούμε τον ύμνο, αλλά για να αγωνιζόμαστε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».