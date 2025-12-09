Τη νίκη που τόσο αναζητούσε στη League Phase του Champions League πέτυχε την Τρίτη ο Ολυμπιακός, κι έτσι κατάφερε στην παγωμένη Αστάνα να αναθερμάνει τις ελπίδες του για την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Μετά το 1-0 επί της Καϊράτ ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του, τονίζοντας ότι οι ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί απέναντι στους Καζάκους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

Για τη νίκη και αν άξιζε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός: «Κάναμε ένα πολύ καλό ματς με ευκαιρίες. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος και ήμασταν απειλητικοί. Ήρθε το γκολ στο δεύτερο όπου ήμασταν καταιγιστικοί. Δεν μας απείλησε ο αντίπαλος ουσιαστικά. Στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει κι άλλα τέρματα, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς».

Για τον Μουζακίτη: «Πάντα θέλετε να ξεχωρίζετε κάποιον. Έγινε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι από όλους. Ήταν μια συλλογική δουλειά από όλους».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί: «Είναι νωρίς ακόμα για να ανησυχήσουμε. Ας περάσουν τα Χριστούγεννα και θα ανησυχήσουμε αργότερα».