Μπορεί ο Ολυμπιακός να έφυγε με άδεια τα χέρια από το Emirates, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν, δικαίως, ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας του απέναντι στην Άρσεναλ.

«Παίξαμε απέναντι σε μια καταπληκτική ομάδα. Παίζουν με πολλή ένταση και ταχύτητα, σε αναγκάζουν να τρέχεις συνεχώς και να πιέζεις. Είναι καλύτερη ομάδα, όμως κάναμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση και παλέψαμε» ανέφερε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός, στις δηλώσεις του, μετά την ήττα με 2-0 από τους «κανονιέρηδες».

«Είμαι ικανοποιημένος, ήμασταν πολύ καλοί αλλά μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να δυσκολέψουμε ακόμη περισσότερο ομάδες τέτοιου επιπέδου. Δείξαμε ότι το πιστεύουμε.

Αφού μπορέσαμε να δούμε τον αντίπαλο αυτόν στα μάτια, μπορούμε να το κάνουμε και απέναντι σε άλλες μεγάλες ομάδες, όπως η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Για την ώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε, για να προετοιμαστούμε μετά για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή», πρόσθεσε ο «τιμονιέρης» των Πειραιωτών.