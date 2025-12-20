Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο άσχημο ξεκίνημα του Ολυμπιακού και στις καθυστερήσεις των παικτών της Κηφισιάς μετά το 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 15η αγωνιστική της Super League.

«Ήταν πολύ άσχημα τα πρώτα 20 λεπτά, παίξαμε περπατώντας. Στη συνέχεια το θέλαμε, προσπαθήσαμε πολύ να πιέσουμε και να μπούμε στην περιοχή, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Ο αντίπαλος έπαιξε πολύ έξυπνα, ο τερματοφύλακας έκανε όλη την καθυστέρηση γιατί είναι πάντα προστατευμένος. Η καθυστέρηση ήρθε έτσι, το μόνο που μπορούσε να κάνει ο διαιτητής ήταν να δώσει 20 λεπτά αντί για 11.

Μας έφερε νευρικότητα αυτό στο παιχνίδι μας, έφερε βιασύνη και μας έκοψε τον ρυθμό. Χάθηκε πολύς χρόνος, τα 11 λεπτά δεν ήταν αρκετά. Ο κόσμος νομίζει ότι όταν υπάρχουν καθυστερήσεις είναι κάτι καλό, αλλά είναι κάτι κακό, γιατί δείχνουν ότι έχει χαθεί πολύς χρόνος στο παιχνίδι.

Πρέπει να είμαστε πρώτοι στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον Δεκέμβριο δεν κερδίζονται πρωταθλήματα», είπε.

Εν τω μεταξύ, έντονα παράπονα από τη διαιτησία είχε ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι. Οι Πειραιώτες θεωρούν ότι υπάρχει πέναλτι στη φάση του τελευταίου λεπτού του αγώνα από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων πάνω στον Μπιανκόν.