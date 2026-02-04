Εύκολο έργο είχε την Τετάρτη ο Ολυμπιακός στο εξ’ αναβολής παιχνίδι του με τον Αστέρα για την 17η αγωνιστική της Super League, καθώς πέρασε με το επιβλητικό 3-0 από την Τρίπολη, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα με τους Αρκάδες, παραδέχτηκε ότι το γρήγορο γκολ που σημείωσε η ομάδα του στην αναμέτρηση τη βοήθησε αρκετά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

Πως είδατε τους δύο νέους ποδοσφαιριστές της ομάδας;

Βιάζεστε να μάθετε τη γνώμη μου, εμφανίστηκαν σε μία καλή στιγμή για την ομάδα έτσι και αυτοί τα πήγαν καλά.

Πιστεύατε σε μία τόσο εύκολη νίκη για να κάνετε και μία διαχείριση ενόψει Παναθηναϊκού; Επίσης ένα σχόλιο για τον Ντάνι Γκαρθία, έναν παίκτη που τον ξέρετε καλά και σημείωσε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό.

Η αλήθεια είναι πως το γρήγορο γκολ μας έκανε να νιώθουμε άνετα στο ματς. Ο Γκαρθία δεν είναι παίκτης ο οποίος σκοράρει αρκετά συχνά, αλλά έκανε καλή δουλειά σήμερα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Δεν είναι εύκολη η διαχείριση του 2-0 γιατί μπορεί να δεχτείς ένα γκολ και να νιώσεις την πίεση, αλλά στο 3-0 ησυχάσαμε και κάναμε τις αλλαγές που θέλαμε για να ξεκουράσουμε τους παίκτες μας.

Αυτό ήταν το πιο δύσκολο ματς που είχατε να διαχειριστείτε από τα τελευταία συνεχόμενα παιχνίδια, υπό την έννοια ότι στο UEFA Champions League ή σε ένα ντέρμπι οι παίκτες είναι πιο έτοιμοι;

Όταν παίζεις απέναντι σε έναν δύσκολο και μεγάλο αντίπαλο θεωρητικά είναι πιο δύσκολο να προετοιμαστείς, γιατί είναι πιο δύσκολο και να κερδίσεις, αλλά με την έννοια που το λέτε ναι είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς. Το γρήγορο γκολ μας βοήθησε να κερδίσουμε. Σε ένα ματς πρωταθλήματος είναι σημαντικό να κερδίσεις και υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για να πάρεις τους τρεις βαθμούς οι οποίοι θα σε βοηθήσουν αρκετά στη συνέχεια.

Κόντρα στην ΑΕΚ είδαμε τον Ποντένσε να έχει καλή απόδοση, όπως και ο Ταρέμι το ίδιο και σήμερα, είναι σημαντικό να έχει ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίκτες φορμαρισμένους;

Όταν έχουμε τόσα πολλά ματς είναι σημαντικό όσο περισσότεροι παίκτες είναι καλά, τόσο καλύτερα για εμάς. Μας βοηθάει αυτό γιατί έχουμε πολλές υποχρεώσεις και θα χρειαστούμε όλους τους παίκτες μας σε καλή κατάσταση.