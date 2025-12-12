Με στόχο τη νίκη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», η οποία θα είναι η πρώτη για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην έδρα του Άρη, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός την Κυριακή (14/12, 20:00, Novasports Prime) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Βάσκος τεχνικός στις δηλώσεις του εξέφρασε την ελπίδα να καταφέρει αυτή τη φορά η ομάδα του να αλώσει το άντρο των «κιτρινόμαυρων», ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην απουσία του Ελ Κααμπί, λόγω των υποχρεώσεών του με το Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

Για το ότι δεν έχει νικήσει τον Άρη εκτός έδρας: Φυσικά, το θυμάμαι καλά αυτό. Είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε. Είναι η τέταρτη φορά που θα πάμε εκεί νομίζει και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Αυτό βέβαια δείχνει πως πρόκειται για ένα πολύ καλό αντίπαλο, μια πολύ δυνατή ομάδα, που ακόμα και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε θα το κάνουμε δύσκολα. Είναι σίγουρο πως το παιχνίδι θα είναι δύσκολο για εμάς.

Για τον Ελ Καμπί που θα αποχωρήσει λόγω Κόπα Άφρικα: Φυσικά, όταν σου φεύγουν παίκτες αυτό είναι κάτι που σε απασχολεί, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ο Ελ Κααμπί, είναι και ο Μπρούνο που θα φύγουν μέσα από τις εθνικές ομάδες και θα λείψουν για αρκετό καιρό, σχεδόν για ένα μήνα αν καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τελικό που δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα αυτό θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου. Είναι όμως υποχρεωτικό, οι σύλλογοι πρέπει να επιτρέπουν στους παίκτες τους να λείπουν για αυτές τις διοργανώσεις και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτό.

Για τον Ροντινέι και το τι του εύχεται: Η ευχή είναι η ίδια που θα κάνει σε όλους τους αθλητές, να μην τραυματιστεί. Να είναι καλά, να συνεχίσει να προσφέρει στην ομάδα αυτά που κάνει ως τώρα. Να βρίσκεται μαζί με την ομάδα έτσι όπως κάνει ως τώρα και η ομάδα μαζί με αυτόν όπως είναι τώρα. Να συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε αυτά τα όμορφα πράγματα.