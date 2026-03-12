Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Κρήτη για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ (14/3, 17:00), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία στη «μάχη» της κορυφής, λίγο πριν την έναρξη των playoffs.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για το παιχνίδι, επισημαίνοντας πως η ομάδα του χρειάζεται να παρουσιαστεί πιο επιθετική και αποφασιστική στον αγωνιστικό χώρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη συμπλήρωση 101 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για την επέτειο.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Το μήνυμά του για τα 101α γενέθλια του συλλόγου: «Όλοι έχουμε φιλοδοξίες και την προσδοκία να κερδίσουμε πολύ μεγάλα πράγματα και να δώσουμε τη μάχη μας για πολύ μεγάλους τίτλους. Όπως κερδίσαμε το ευρωπαϊκό κύπελλο, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε. Φέτος θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε μεγάλες μάχες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Είμαστε όλοι εδώ ενωμένοι και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει ο κόσμος μας για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τη μάχη του τίτλου: «Σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα και το κυριότερο είναι πως πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε. Το οποίο είναι να είμαστε περισσότερο επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ. Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητά σου».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Περιμένω ένα απαιτητικό και καλό ποιοτικά παιχνίδι. Ο αντίπαλός μας έχει τα δικά του κίνητρα καθώς θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη οχτάδα και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να έχουμε ουσία. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι δύσκολα».