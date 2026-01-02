Στη συγκέντρωση που θα πρέπει να δείξει η ομάδα του απ’ την αρχή ως το τέλος του τελικού του Super Cup με τον ΟΦΗ (3/1, 17:00, Mega) στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, υπογραμμίζοντας πως αυτό το ματς είναι διαφορετικό για τον Ολυμπιακό, σε σχέση με το παιχνίδι πρωταθλήματος που έδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» με τους Κρητικούς πριν από ένα μήνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου:

-Για το κίνητρο του Ολυμπιακού ενόψει και του κρίσιμου Ιανουαρίου:

«Ο τελικός είναι αύριο, τα υπόλοιπα παιχνίδια του Ιανουαρίου δεν είναι τελικοί. Στο πρωτάθλημα εξαρτάσαι και από τους άλλους. Το κίνητρο υπάρχει, όποιος δεν το έχει, δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί».

-Για την διακοπή και αν δυσκολεύει την προετοιμασία της ομάδας του:

«Είχαμε αρκετό χρόνο, όπως και ο ΟΦΗ. Κανείς δεν έχει πλεονέκτημα, το μόνο που είχαμε να σκεφτούμε είναι πώς θα ξεκινήσουμε ξανά τη δράση».

-Για το πόσο διαφορετικό αναμένουν τον αντίπαλο σε σχέση με τον Μάιο:

«Παίξαμε πριν από έναν μήνα, δεν χρειάζεται να πάμε στον τελικό. Γνωριζόμαστε καλά, ξέρουμε τον ΟΦΗ. Τα παιχνίδια μεταξύ μας είναι διαφορετικά. Ο τελικός είναι διαφορετικός, δεν πρέπει να σκεφτείς ότι είσαι δυνατός και ότι σίγουρα θα τα κατακτήσεις. Τώρα είμαστε πιο κοντά στην έδρα του ΟΦΗ, δεν υπάρχει πλεονέκτημα, σ’ έναν τελικό μπορούν να συμβούν τα πάντα. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, για να πάρουμε το ματς».

-Για το τι είπε στους παίκτες του και τη λογική να ταξιδέψουν όλοι στην Κρήτη:

«Αυτό που είπα είναι ότι οι εορτασμοί τελείωσαν, συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό παιχνίδι, ταξιδέψαμε όλοι γιατί όλοι έχουμε πάρει μέρος και θα πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες».

-Για τους φιλάθλους:

«Είναι πολύ ευχάριστο και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο στα μάτια μου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην γίνει κάτι άσχημο. Οι οπαδοί του νικητή να τον γιορτάσουν, του ηττημένου να συμπεριφερθούν όμορφα».

Απ’ την πλευρά του ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κωνσταντής Τζολάκης τόνισε για το αν μπορεί να είναι αυτό το τρόπαιο μία αρχή μετά τα δύο αρνητικά αποτελέσματα με Άρη και Κηφισιά:

«Έχουμε αφήσει τα δύο ανεπιτυχή αποτελέσματα. Είναι τελικός και έτσι θα το δούμε. Θα μπούμε μέσα για τη νίκη. Δε μας έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα, θα μπούμε με διάθεση για να πάρουμε το τρόπαιο. Η ομάδα πρέπει να ακολουθήσει το πλάνο του προπονητή, ανεξάρτητα ποιος παίκτης παίζει. Όσον αφορά τον κόσμο που θα ταξιδέψει, θα μας βοηθήσει, μας δίνει έξτρα κίνητρο. Θα γίνει ανάλογος τελικός, όπως και τον Μάιο, σαν γιορτή. Σημαντικό ότι μετά από χρόνια να έχουμε κόσμο και των δύο ομάδων. Το πόσο καιρό θα τα καταφέρουμε είναι άλλο ερώτημα».