Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως δεν σκοπεύει να αλλάξει το παιχνίδι και την τακτική προσέγγιση του Ολυμπιακού στον αυριανό (1/10, 22:00), αγώνα με την Άρσεναλ στο «Emirates» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, διότι η ομάδα του δεν έχει μάθει να παίζει … διαφορετικά.

Ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου υπογράμμισε πως η ομάδα του πρέπει να δείξει θάρρος και να έχει σωστή νοοτροπία όταν βγει στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ανέφερε πως «… αν είναι να σκεφτόμαστε τι καλό κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ:

-Για το παιχνίδι της Άρσεναλ με τη Νιούκαστλ που πάλεψε ως το τέλος για τη νίκη: «Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν να κερδίσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό».

-Για το αν σκέφτεται να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της ομάδας του ή θα πάει με την ίδια στρατηγική: «Αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε».

-Για το ότι η Άρσεναλ μπορεί να ανταπεξέλθει κόντρα σε πολλά σχέδια και τι σκέφτεται να κάνει ως πλάνο για να την αντιμετωπίσει: «Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αν είναι να σκεφτόμαστε τι καλό κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

-Για το αν είναι προτεραιότητά του να παίξει ο Ολυμπιακός χωρίς φόβο: «Είναι σημαντική η νοοτροπία μιας ομάδας, να δείξει θάρρος όταν βγει έξω. Άλλο το να βγεις με σκοπό να αμυνθείς και να μην προσπαθήσεις καν, ελπίζω να μη γίνει αύριο αυτό. Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε από όταν ήρθα εγώ στην ομάδα».

-Για το ότι ο Αρτέτα δήλωσε ότι από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε εκείνον: «Ευχαριστώ, Μικέλ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω, ήμουν προπονητής του, όταν ήταν μικρό παιδάκι».

-Για το ότι ο ίδιος είναι αήττητος στην Αγγλία και τι πρέπει να κάνει για να το διατηρήσει: «Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά, ελπίζουμε να μην είναι αύριο. Ελπίζουμε να παίξουμε χωρίς φόβο και με πολύ θάρρος. Να παίξουμε με υπομονή».

-Για τις έξι διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χαφ: «Είναι πολύ εύκολο. Είναι καλό να έχεις επιλογές, το κακό είναι να μην έχεις και να πας με ό,τι έχεις. Θα κάνω αύριο την καλύτερη δυνατή επιλογή και στη συνέχεια, στη διάρκεια του αγώνα, αυτόν που θα αλλάξει».

-Για το αν είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό να υπομείνει την ατμόσφαιρα: «Σίγουρα θα είναι όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα υποστηρίξουν την ομάδα τους, το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας οπαδοί το κάνουν πάντα και θα προσπαθήσουν ξανά. Θα πρέπει να υποφέρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας πιέσει ο αντίπαλος και όλη η ατμόσφαιρα».

-Για την ατμόσφαιρα των οπαδών της Άρσεναλ που είναι από τις καλύτερες στην Premier League: «Νομίζω ότι αυτή η ατμόσφαιρα δίνει μεγάλο κίνητρο στους παίκτες. Το άσχημο είναι να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Πρέπει να το απολαύσουμε».