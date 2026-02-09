Στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στάθηκε στις δηλώσεις του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από το τριφύλλι, με τον Βάσκο τεχνικό να παραδέχεται ότι η προσήλωση που επέδειξαν οι «πράσινοι» στα μετόπισθεν δεν επέτρεψε στην ομάδα του να σκοράρει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, μέχρι το 7ο λεπτό που ήρθε το γκολ από δικό μας λάθος. Από ένα λάθος οριακά πέρασε η μπάλα μέσα από το τέρμα μας.

Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να απειλήσουμε όμως ο Παναθηναϊκός είχε μία καλή αμυντική παρουσία. Πιο πολύ τον ενδιέφερε η άμυνά του παρά το να πετύχει δεύτερο γκολ και έτσι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε και χάσαμε το παιχνίδι.

Είναι πολύ μικρή η βαθμολογική διαφορά, είτε είναι υπέρ σου είτε κατά σου. Όλοι έχουμε περάσει από την πρώτη θέση και όλοι την έχουμε χάσει και πιστεύω αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».

