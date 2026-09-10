Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν. Μόνο που στην περίπτωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο κύκλος δεν είχε κλείσει ακόμη και ο Βαγγέλης Μαρινάκης κινδυνεύει να την πατήσει όπως ο Ιβάν Σαββίδης με τον Ιταλό Λίσι.

Έδιωξε τον Ραζβάν Λουτσέσκου κακήν κακώς. Ο Ρουμάνος προπονητής πλέον εντυπωσιάζει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ ο ΠΑΟΚ πελαγοδρομεί φθάνοντας σε διπλό ευρωπαϊκό αποκλεισμό και τρώγοντας τριάρα από την ΑΕΚ.

Μετά από πέντε χρόνια στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουστέσκου αποφάσισε να επιστρέψει στο Κατάρ και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ.

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