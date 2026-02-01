Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε την ΑΕΚ σε 1-1 στο τέλος των καθυστερήσεων του αγώνα. Μετά το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη COSMOTE TV και στάθηκε στο καλό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του, ενώ εξέφρασε τα παράπονά του για τις συνθήκες…

«Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Στο δεύτερο μετά το γκολ που δεχθήκαμε έπεσε η απόδοσή μας και ήταν καλύτερος ο αντίπαλος. Όμως στο τέλος ήρθε ένα πέναλτι που νομίζω πως είναι ξεκάθαρο και πήραμε τον βαθμό.

Το τελευταίο μισάωρο του πρώτου ημιχρόνου κυριαρχήσαμε, πιέσαμε και δημιουργήσαμε. Εκείνα τα λεπτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Σήμερα όλα όσα συνέβησαν εδώ δεν ανεβάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο αγώνας άργησε να ξεκινήσει, μετά το γκολ πάλι υπήρχε αναμονή για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα», είπε ο Βάσκος.