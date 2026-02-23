Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη ρεβάνς των play off του Champions League, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να έχει ως στόχο την ανατροπή της ήττας με 2-1 από το πρώτο παιχνίδι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως η ομάδα του έχει ταξιδέψει στη Γερμανία με φιλοδοξίες και προσδοκίες για την πρόκριση, ενώ στάθηκε και στην επική πρόκριση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ προ διετίας, μετά από ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, για το εν λόγω ματς.

