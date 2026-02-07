Στην ιδιαιτερότητα των παιχνιδιών, όπως το εν ελλάδι clasico, στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του εν όψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 20ή αγωνιστική της Super League,

Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι σε παιχνίδια όπως αυτό, δεν παίζει ρόλο η βαθμολογική συγκομιδή των ομάδων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι περιμένει ένα σκληρό και δύσκολο ματς.

Μεταξύ άλλων ο προπονητής των Πειραιωτών μίλησε για την τραγωδία της Θύρας 7, ενώ χαρακτήρισε προπονητή με μεγάλη καριέρα τον Ράφα Μπενίτεθ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για την τραγωδία της Θύρας 7:

«Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον Σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους.

Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νιώθω συγκινημένος».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στην βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο.

Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ:

«Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες, δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ, γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία, εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες, και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα.

Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα, με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Για το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση:

«Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο, με όλο τον σεβασμό, αυτό που μας αφορά περισσότερο, είναι το πώς παίζουμε εμείς και πώς θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».