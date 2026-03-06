Ο προπονητής του Ολυμπιακού, παραχώρησε δηλώσεις πριν από το Κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00), στην μάχη της κορυφής για την 24η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ισπανός χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το προσεχές παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς, υπογραμμίζοντας πως περιμένει ένα δύσκολο και ισορροπημένο παιχνίδι και ότι η ομάδα του θέλει να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών της για να τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και να ξεκινήσει με πλεονέκτημα το μίνι-πρωτάθλημα των Play-Offs.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr