Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τόνισε ότι η ομάδα του έκανε «δώρο» δύο γκολ στον αντίπαλό της, ενώ υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση δεν έπαιξε ρόλο για το αποψινό αποτέλεσμα η κούραση από το ματς με την Άρσεναλ.

«Όχι μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και στο πρώτο ημίχρονο παραχωρήσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Κάναμε πολλά λάθη και εκείνος τα εκμεταλλεύτηκε. Γι’ αυτό χάσαμε το παιχνίδι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό» ανέφερε αρχικά ο Βάσκος στην κάμερα της Nova.

Ερωτηθείς για το τι θέλει να δουλέψει στη διακοπή, είπε: «Δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό που δουλεύουμε πάντα. Σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο δύο γκολ. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Η κούραση δεν έπαιξε καθόλου ρόλο, αφού και ο αντίπαλος είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα είχε μια λιγότερη ημέρα ξεκούρασης».