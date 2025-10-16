Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

O Ολυμπιακός προέρχεται από δύο συνεχόμενες ήττες με… θύτες την Άρσεναλ και τον ΠΑΟΚ και, όπως είναι φυσικό, θέλει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών, αρχής γενομένης, από την προσεχή (18/10, 17:00, Cosmote Sport 1) αναμέτρηση πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά ότι το ματς με τους «βυσσινί» κρύβει πολλές παγίδες για την ομάδα του.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σε δηλώσεις του στην στην Cosmote TV, επέστησε την προσοχή των ποδοσφαιριστών του, εν όψει του αγώνα στο AEL FC Arena.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βάσκος επισήμανε ότι η ομάδα του θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, καθώς θα αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που είναι πολύ δυνατός στην έδρα του και μάλιστα θα παραταχθεί για πρώτη φορά με τον Στέλιο Μαλεζά στον πάγκο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

-Για το διάστημα της διακοπής: «Δεν επηρέασε καθόλου την προετοιμασία μας το γεγονός πως πήγαμε στην διακοπή μετά από μια ήττα. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Είχαμε αποφασίσει πως θα κάνουμε ότι κάνουμε πάντα πριν καν παιχτεί το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν εδώ και η προετοιμασία κύλησε κανονικά όπως την είχαμε προγραμματίσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος».

-Για το παιχνίδι στη Λάρισα: «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο τις ευκαιρίες να μας βλάψει. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα με καλή έδρα. Έχουν μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν αγωνίζονται στο γήπεδο τους και εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα».

-Για το αν σκέφτεται συνδυαστικά, ως προς τις επιλογές του, τα δυο παιχνίδια που ακολουθούν: «Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που γύρισαν από τις Εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας.

Ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας θα αποφασίσουμε αν και πόσο θα τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό αφορά τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν, γιατί αυτοί που βρίσκονταν εδώ έκαναν πολύ καλή προπόνηση και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.

Αυτοί είναι έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι, όμως, μόνο τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Είναι συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση».

-Για τις απουσίες: «Έχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές μέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι. Επίσης περιμένουμε τον Μπρούνο να επιστρέψει από την Εθνική του ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε αρχικά για το πρώτο ματς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται».