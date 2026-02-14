Για το 0-0 του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τόνισε ότι χρειάζονται παραπάνω πράγματα για να διασπάσεις τις κλειστές άμυνες.

«Ξεκινήσαμε καλά, κυριαρχήσαμε και απειλήσαμε τον αντίπαλο. Είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Κάναμε κάποιες σέντρες που δεν ήταν καλές. Όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες προσπαθήσαμε, είχαμε και ένα δοκάρι, όμως δεν ήταν αρκετό και δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε κίνδυνο. Προφανώς χρειάζεται κάτι παραπάνω.

Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, όταν παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες είναι δύσκολο να τις ανοίξεις. Χρειάζεται η ατομική προσπάθεια, ένα σουτ, κάτι που δεν καταφέραμε. Όταν ο αντίπαλος είναι κλεισμένος, σπάνια θα βρεις τρόπο να ανοίξεις την άμυνα. Χρειάζεται το κάτι παραπάνω που σήμερα δεν είχαμε», είπε ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού.

Για το ματς με την Λεβερκούζεν, είπε: «Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μία νίκη. Μπορούμε να υποσχεθούμε είναι προσπάθεια, να δουλέψουμε και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η πρόκριση θα κριθεί και στα δύο παιχνίδια. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι την Τετάρτη και να παλέψουμε για την πρόκριση».