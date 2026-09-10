Η αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, προκάλεσε έντονη έκπληξη στην Ισπανία.

Η είδηση του «διαζυγίου» του Βάσκου τεχνικού από την ομάδα του Πειραιά, παρότι δεσμεύονταν με συμβόλαιο ως το 2027 μεταδόθηκε εκτενώς από όλα τα κορυφαία ισπανικά αθλητικά Μέσα.

Η AS κάνει λόγο για «μεγάλη έκπληξη στην Ελλάδα» υπογραμμίζοντας πως η απόφαση πάρθηκε από τον ίδιο τον Ολυμπιακό και εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλλαγή στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

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