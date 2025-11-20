Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι «βασιλιάς» στον Πειραιά, τυγχάνει της απόλυτης αποδοχής των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οδήγησε τον σύλλογο σε ευρωπαϊκό τίτλο, οπότε συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη συνέχεια της συνεργασίας του με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV και, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για το θέμα του νέου συμβολαίου του. Ο Μεντιλίμπαρ απάντησε πως είναι χαρούμενος στην Ελλάδα και θέλει να μείνει, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι και η διοίκηση επιθυμεί το ίδιο.

«Μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς», απάντησε ο Ισπανός προπονητής στην ερώτηση.

Ως προς τα υπόλοιπα θέματα της ομάδας του, επισήμανε ότι του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League προηγείται εκείνος με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα: «Είναι αλήθεια πως είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό με την Ρεάλ και είναι αναπόφευκτο το μυαλό όλων να πηγαίνει κι εκεί. Όμως γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γι΄ αυτό πρέπει όλες οι αισθήσεις μας να είναι συγκεντρωμένες στο ματς του Σαββάτου. Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς με την Ρεάλ, που είναι πολύ σημαντικό για όλους».

Όσο για τον αγώνα με την ομάδα των δυτικών προαστίων, θεωρεί πως «γι΄ αυτούς είναι μια καλή στιγμή. Έχουν αλλάξει προπονητή, έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δεν έχουν πάρει τελευταία τα αποτελέσματα που ήθελαν και για αυτό θα δουν αυτό το ματς σαν ευκαιρία για να αλλάξουν την κατάσταση».

Εν όψει του αγώνα με τη Ρεάλ, 220.000 διαφορετικοί χρήστες προσπάθησαν να αποκτήσουν ένα εισιτήριο. «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημάδι. Δείχνει πως ο κόσμος είναι πολύ κοντά στην ομάδα και θέλει να την στηρίξει. Δείχνει τον ενθουσιασμό που έχει ο κόσμος», είπε ο Μεντιλίμπαρ.

«Φυσικά, ο αντίπαλος μετράει. Προφανώς θεωρούν πως είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε εδώ. Αλλά είναι σημαντικό που όλος αυτός ο κόσμος θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και να την βοηθήσει. Δείχνει πόσο αγαπάνε την ομάδα και θέλουν να βρίσκονται κοντά της».

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του «παραθύρου» των Εθνικών ομάδων δεν δημιούργησε προβλήματα στον Ολυμπιακό.

«Είμαστε καλά. Πήγαν καλά αυτές οι δύο εβδομάδες. Αυτοί που έλειπαν γύρισαν καλά, επομένως δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Ήταν δύο εβδομάδες καλής δουλειάς για όσους δεν έφυγαν, αλλά κι αυτοί που πήγαν στις Εθνικές τους ομάδες, επέστρεψαν σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αφορά τον Πασχαλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε την Τετάρτη», υπογράμμισε ο Μεντιλίμπαρ.