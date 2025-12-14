Για δίκαιο αποτέλεσμα μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη, με τον Ισπανό να στέκεται, μεταξύ άλλων στις κόκκινες κάρτες και στις ευκαιρίες των παικτών του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός:

«Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, παίξαμε ένα παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Προσπαθήσαμε πολύ δεν είχαμε ευστοχία στο τελείωμα των φάσεων, χάσαμε την ισορροπία μας με την κόκκινη στον Ντάνι Γκαρθία.

Στη συνέχεια με την κόκκινη στον παίκτη του Άρη βρήκαμε την ισορροπία μας. Όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Είχαμε πολλές ευκαιρίες και ο Άρης είχε κάποιες ευκαιρίες με αυτή την έννοια το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο.

Παίξαμε για να κερδίσουμε, παίξαμε καλά, μπορούσαμε να κερδίσουμε αλλά δεν καταφέραμε να βάλουμε το γκολ».