Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Στις ευκαιρίες που είχαν οι παίκτες του για να «καθαρίσουν» το παιχνίδι στάθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών επισήμανε ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη απέναντι στους Ολλανδούς, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι όταν δεν «κλειδώνεις» το ματς, εν τέλει το… πληρώνεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βάσκος τεχνικός στην κάμερα της Cosmote TV:

«Είναι μία από τις βραδιές που το ποδόσφαιρο δεν δίνει δίκαιο αποτέλεσμα, αξίζαμε τη νίκη.

Άλλες φορές κάποιος κερδίζει χωρίς να το αξίζει, σήμερα έγινε αυτό.

Εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία τους και έβαλαν το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της Κυριακής.

Δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τις πολλές ευκαιρίες μας. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, αν δεν καταφέρεις να το καθαρίσεις το παιχνίδι νωρίτερα, θα ισοφαριστείς.

Είμαστε λίγο μπερδεμένοι, είναι μια δύσκολη διοργάνωση, δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης. Παλεύουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.

Δεν είμαστε το φαβορί για να κερδίσουμε τη διοργάνωση. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί».