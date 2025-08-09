Μετά το τέλος του φιλικού με την Ουνιόν Βερολίνου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στην κάμερα του συνδρομητικού καναλιού, δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του απέναντι στους Γερμανούς, ενώ μεταξύ άλλων επισήμανε ότι «υπάρχει χρόνος για μεταγραφές μέχρι τον Σεπτέμβριο».

«Πάντα στόχος είναι η νίκη, πάντα προσπαθούμε να νικήσουμε, είναι σημαντικό το ότι φτάσαμε στην αντίπαλη περιοχή και δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Αυτό το ματς ήταν το πιο ανταγωνιστικό σε αυτήν την προετοιμασία, για την Ουνιόν αυτή ήταν η παρουσίαση της ομάδας, σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα μας τα πήγε πολύ καλά.

Γενικά έχει πάει πολύ καλά η προετοιμασία, προπονηθήκαμε σε δύο διαφορετικά γήπεδα, ο καιρός ήταν με το μέρος μας, είχαμε μεγάλη τύχη με τους τραυματισμούς με εξαίρεση σήμερα. Τα πήγαμε πολύ καλά, είδα πράγματα που σε σχέση με τον προηγούμενο καιρό, είναι πολύ καλύτερα», ανέφερε αρχικά ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών, προσθέτοντας:

«Δοκιμάζω πρόσωπα και πράγματα στο γήπεδο, δεν είναι το αποτέλεσμα το σημαντικό στα φιλικά αλλά να προοδεύει η ομάδα, να παίζει καλά και να αγωνίζεται με τις ιδέες που έχουμε μέσα στο γήπεδο.

Γενικά θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, δεν μου αρέσει να μιλάω με ποσοστά, σε τι βαθμό είμαι ικανοποιημένος. Θα ήθελα να έχω όλη την ομάδα, υπάρχει πολύς χρόνος μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα έρθουν κάποια παιδιά, θα φύγουν μερικά άλλα, δεν μπορώ να πω με σιγουριά ποιοι θα είναι στο ρόστερ».