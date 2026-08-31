Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει στο κάδρο του τον Έντσον Άλβαρες. Σύμφωνα με τους Μεξικανούς ο 28χρονος αμυντικός μέσος της Γουέστ Χαμ απασχολεί τους Πειραιωτές με το ESPN να αναφέρει:

«Έχει δύο επιλογές ανοιχτές για μεταγραφή. Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον μέσο της Γουέστ Χαμ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει μπει στην κούρσα για να τον πάρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

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