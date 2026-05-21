Η κατάκτηση του UEFA Europa League από την Άστον Βίλα με 3-0 επί της Φράιμπουργκ σήμανε καλά νέα για τον Ολυμπιακό, που χρειάζεται απλά την αγγλική ομάδα να τερματίσει στην 4η θέση της Premier League για να αποφύγει έναν προκριματικό γύρο στο ταξίδι του προς τη League Phase του Champions League.

Η τύχη χαμογέλασε στον Ολυμπιακό, που ήθελε την Άστον Βίλα να κατακτήσει το φετινό Europa League και επίσης να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League, έτσι ώστε να «γλιτώσει» τον δεύτερο προκριματικό του Champions League και να ξεκινήσει από τον τρίτο, λόγω του rebalancing της UEFA. Κάτι που είναι περισσότερο από πιθανό να συμβεί, καθώς οι «Villagers» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 4η θέση της Premier League με «αέρα» τριών πόντων από την 5η Λίβερπουλ, που την «έχει» στη διαφορά τερμάτων.

