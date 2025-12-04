Απανωτά limit up χτυπούν οι μετοχές του Χρήστου Μουζακίτη στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο διεθνής μέσος με τις εξαιρετικές εμφανίσεις, που πραγματοποιεί έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, οι οποίες εξετάζουν την περίπτωσή του.

Οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι από την Αγγλία, η Ρεάλ Μαδρίτης από την Ισπανία και η Μίλαν από την Ιταλία είναι κάποιες από τις ομάδες που φέρονται να έχουν κυκλώσει το όνομα του 18χρονου Έλληνα μέσου, ο οποίος ως γνωστόν το βράδυ της Δευτέρας παρέλαβε το λαμπερό βραβείο του «European Golden Boy Web 2025».

Σε αυτές τις ομάδες μάλλον θα πρέπει πλέον να προσθέσουμε και την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Κι αυτό γιατί στο περιθώριο της απονομής του βραβείου του στο Τορίνο, ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Κάμπος, πλησίασε τον Μουζακίτη προκειμένου να τον συγχαρεί προσωπικά, λέγοντάς του: «Συνέχισε έτσι… σε παρακολουθούμε».