Την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού έδωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του (11/10), αναφέρθηκε και στο νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και είπε: «Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτήν την εβδομάδα για την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκ. ευρώ, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027.».

Το βήμα στο οποίο αναφέρεται ο πρωθυπουργός είναι η διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το άρθρο 73 για τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης. Η διαβούλευση ξεκίνησε χθες 10 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 24 του μήνα, με τη ρύθμιση να ψηφίζεται από τη Βουλή αμέσως μετά. Έτσι η νομοθετική πλευρά μπορεί να κλείσει μέσα στο φθινόπωρο, αφήνοντας ένα περιθώριο μηνών ως την έναρξη των εργασιών.

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