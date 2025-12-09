Ο Χρήστος Μουζακίτης πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στην κατάκτηση της πρώτης νίκης των Πειραιωτών στη League Phase του εφετινού Champions League.

Ο 18χρονος άσος, στις δηλώσεις του, μετά την επικράτηση με 1-0 επί της Καϊράτ, εξέφρασε τη χαρά του για το «διπλό» στην Αστάνα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι άπαντες στην ομάδα του πιστεύουν στην πρόκριση.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής μέσος:

Για το ματς: «Νομίζω ότι έκανε όλη η ομάδα ένα πολύ καλό ματς. Επιτέλους, άλλαξε, δεν θέλω να το λέω ατυχία, αλλά ήταν όλο αυτό από πάνω μας. Επιτέλους φύγαμε νικητές από ένα παιχνίδι. Και στους προηγούμενες αγώνες ήμασταν σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη. Σήμερα είναι μεγάλη χαρά για εμάς».

Για το αν ζόρισε ο συνθετικός χλοοτάπητας, ζόρισε τους παίκτες: «Να λέμε την αλήθεια, υπάρχει διαφορά. Όμως, προσπαθούμε να μην στεκόμαστε σε αυτό, γιατί εάν κάθε παίκτης σκεφτεί έστω και λίγο τον αγωνιστικό χώρο, το γήπεδο ή το κρύο θα επηρεαστεί η απόδοσή του. Οπότε, δεν το συζητήσαμε καν στα αποδυτήρια».

Για το αν πλέον πιστεύουν λίγο παραπάνω στην πρόκριση: «Νομίζω είμαστε οι πρώτοι που το πιστεύουμε. Πριν κερδίσουμε αυτό το ματς και θα εξακολουθήσουμε να το πιστεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν ακόμα δύο ματς, θέλουμε άλλες δύο νίκες και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».