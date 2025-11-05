Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Την απογοήτευσή του για την απώλεια της νίκης σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος εξέφρασε ο Χρηστος Μουζακίτης, μετά την εντός έδρας ισοπαλία (1-1) των Πειραιωτών με την Αϊντχόφεν, που διαμορφώθηκε από το γκολ του Πέπι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

«Δυστυχώς, κάναμε ένα καλό ματς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Σε αυτό το επίπεδο κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Μια αδράνεια, μια στατική φάση είναι αρκετή. Μάς πλήγωσε πάρα πολύ το αποψινό, ειλικρινά» αρκέστηκε να δηλώσει ο Έλληνας μέσος στην κάμερα της COSMOTE TV, μετά το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης».