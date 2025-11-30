Χαρούμενος για τη νίκη (1-0) του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού δήλωσε μετά το ματς στο Αγρίνιο ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος χαρακτήρισε τιμητικό για τον ίδιο ότι μίλησε για αυτόν ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Τσάμπι Αλόνσο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο: «Ισχύει, τέτοια παιχνίδια σου δίνουν πρωταθλήματα. Ξέρουμε ότι το Αγρίνιο είναι δύσκολη έδρα και είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα και τους τρεις βαθμούς».

Για τα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάμπι Αλόνσο και το βραβείο Golden Boy Web: «Είναι σπουδαίο να μιλάει για εμένα έτσι ο Τσάμπι Αλόνσο, τον έβλεπα όταν ήμουν σε μικρότερη ηλικία. Είμαι έτοιμος να ταξιδέψω για την Ιταλία. Τώρα το έχω στο μυαλό μου (σ.σ βραβείο) γιατί νωρίτερα είχαμε τα παιχνίδια και δεν το σκεφτόμουν».